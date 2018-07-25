19:34 25.07.2018 | Политика | Новости
100199814:roman_z

Начальник генштаба РФ едет в Европу, несмотря на санкции ЕС

Страны Евросоюза дали согласие на въезд начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в Берлин и Париж для участия в политических переговорах.

Начальник генштаба РФ едет в Европу, несмотря на санкции ЕС

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Герасимова внесли в санкционный список ЕС в апреле 2014 года, в ответ на действия России в Украине, и ему запрещен въезд в страны блока. Однако Германия прегласила его на переговоры в Берлин с согласия других стран-членов.

Представитель МИД Германии сообщил, что в исключительных случаях, с согласия государств-членов ЕС, въезд может быть разрешен для участия в политических переговорах.

Как сообщал "УРА-Информ", в ближайшее время влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.


Поделиться
Читайте также:
 
Киев возглавил рейтинг бюджетных городов для туризма Из-за ливня столица застряла в заторах Россияне взяли в плен еще одного украинца Денисова предложила Москальковой совместно посетить заключенных
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив