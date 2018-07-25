Начальник генштаба РФ едет в Европу, несмотря на санкции ЕС

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Герасимова внесли в санкционный список ЕС в апреле 2014 года, в ответ на действия России в Украине, и ему запрещен въезд в страны блока. Однако Германия прегласила его на переговоры в Берлин с согласия других стран-членов.

Представитель МИД Германии сообщил, что в исключительных случаях, с согласия государств-членов ЕС, въезд может быть разрешен для участия в политических переговорах.

Как сообщал "УРА-Информ", в ближайшее время влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.