Гройсман направил в ВР документы для повышения безопасности на дорогах

Глава украинского правительства Владимир Гройсман отправил в Верховную Раду подготовленный Министерством внутренних дел пакет документов по мерам безопасности на дорогах.
Такое заявление премьер-министр Украины сделал в ходе совещания силовиков в среду, 25 июля.
Как отметил Гройсман, сейчас необходимо приложить много усилий, чтобы проконтролировать состояние аварийности на дорогах. Речь идет также о перевозчиках.
Вместе с тем глава правительства добавил, что нужно проанализировать все дорожно-транспортные происшествия в которых погибли люди. Кроме того, в авариях, в которых была превышена скорость водителями и их пребывание в состоянии алкогольного опьянения.
"Все эти выводы должны быть "первоочередным ориентиром", - добавил Гройсман.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве на Дорогожичах столкнулись два автомобиля, один человек погиб.