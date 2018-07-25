16:23 25.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман направил в ВР документы для повышения безопасности на дорогах

Глава украинского правительства Владимир Гройсман отправил в Верховную Раду подготовленный Министерством внутренних дел пакет документов по мерам безопасности на дорогах.

Гройсман направил в ВР документы для повышения безопасности на дорогах

Такое заявление премьер-министр Украины сделал в ходе совещания силовиков в среду, 25 июля.

Как отметил Гройсман, сейчас необходимо приложить много усилий, чтобы проконтролировать состояние аварийности на дорогах. Речь идет также о перевозчиках. 

Вместе с тем глава правительства добавил, что нужно проанализировать все дорожно-транспортные происшествия в которых погибли люди. Кроме того, в авариях, в которых была превышена скорость водителями и их пребывание в состоянии алкогольного опьянения.

"Все эти выводы должны быть "первоочередным ориентиром", - добавил Гройсман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве на Дорогожичах столкнулись два автомобиля, один человек погиб.


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