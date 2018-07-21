На Кубе впервые в истории появится демократическая Конституция

Сообщается, что покамест в стране функции президента временно исполняет глава Кабинета министров. В новом документе планируется перенять опыт наиболее демократичных стран Карибского бассейна. Так, в Конституции предполагается учредить должность президента страны. Он будет исполнять функции главы государства и избираться депутатами Национальной ассамблеи из своих рядов не более чем на два последовательных пятилетних срока.

О необходимости ограничить по времени пребывание на высшем государственном посту неоднократно говорил бывший кубинский лидер Рауль Кастро, но его заявления были проигнорированы. Кроме того, в Конституции будет провозглашен вектор на формирование в государстве свободного рынка и либеральных методов управления экономикой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кубе прошли выборы в Национальную ассамблею.