МИД Украины вызвал "на ковер" посла Италии

В понедельник, 23 июля, представители Министерства иностранных дел Украины встретятся с послом Италии после заявления главы ВМС Маттео Сальвини, который сказал, что аннексия Крыма Россией была законной.
Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.
По ее словам, в Украине вызывает обеспокоенность рост рейтинга политической силы Сальвини – ультраправой партии "Лига".
"Это действительно напрягает. Даже больше, чем любые его заявления", – подчеркнула Зеркаль.
Она добавила, что когда они выиграли выборы, у них рейтинг был примерно около 15%, сейчас у них рейтинг поддержки более 30 % после всех заявлений по мигрантам. После того, как они не пустили корабли с мигрантами в свои порты.
Как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".