18:33 20.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100199415:roman_z

МИД Украины вызвал "на ковер" посла Италии

В понедельник, 23 июля, представители Министерства иностранных дел Украины встретятся с послом Италии после заявления главы ВМС Маттео Сальвини, который сказал, что аннексия Крыма Россией была законной.

МИД Украины вызвал

Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

По ее словам, в Украине вызывает обеспокоенность рост рейтинга политической силы Сальвини – ультраправой партии "Лига".

"Это действительно напрягает. Даже больше, чем любые его заявления", – подчеркнула Зеркаль.

Она добавила, что когда они выиграли выборы, у них рейтинг был примерно около 15%, сейчас у них рейтинг поддержки более 30 % после всех заявлений по мигрантам. После того, как они не пустили корабли с мигрантами в свои порты.

Как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".


Поделиться
Читайте также:
 
Позицию Украины по "Северному потоку" не поддерживают четыре страны Трамп готов обложить пошлинами весь китайский импорт Facebook заставит несовершеннолетних отказаться от соцсети В Египте открыли странный черный саркофаг - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив