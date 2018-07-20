МИД Украины вызвал "на ковер" посла Италии

Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

По ее словам, в Украине вызывает обеспокоенность рост рейтинга политической силы Сальвини – ультраправой партии "Лига".

"Это действительно напрягает. Даже больше, чем любые его заявления", – подчеркнула Зеркаль.

Она добавила, что когда они выиграли выборы, у них рейтинг был примерно около 15%, сейчас у них рейтинг поддержки более 30 % после всех заявлений по мигрантам. После того, как они не пустили корабли с мигрантами в свои порты.

Как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".