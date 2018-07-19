США подготовило санкции против строителей "Северного-потока"

Об этом говорится в сообщении автора законопроекта, размещенном на его странице.

Соответствующий законопроект под названием "ESCAPE Act", дает странам-членам НАТО возможность избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России.

После его принятия, может повыситься энергетическая безопасность членов НАТО путем предоставления им надежной американской энергии.

Стоит добавить, что соавторами законопроекта выступили сенаторы-республиканцы Кори Гарднер и Стив Дайнс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не разделяет слова Ангелы Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также участие страны в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Также американский глава государства заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.