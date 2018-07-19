08:56 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100199221:nastya

Пять стран поддержали санкции ЕС по Крыму

Пять стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета.

Пять стран поддержали санкции ЕС по Крыму

В ведомстве отметили, что страны-кандидаты в члены ЕС Черногория и Албания, а также Норвегия, Украина и Грузия, присоединяются к этой декларации.

Так, национальная политика этих стран должна соответствовать принятому Советом ЕС решению. Евросоюз же приветствует и будет поддерживать такое решение.

Ранее Совет ЕС продлил действие санкций в отношении продукции происхождением из Крыма или Севастополя, в ответ на незаконную аннексию полуострова. Существующие ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Пол Райан заявил о готовности рассмотреть дополнительные санкции против России. Он также подтвердил свою поддержку выводам американской разведки о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году.


Поделиться
Читайте также:
 
Польша профинансирует выращивание малины в Украине Афганистан сотрясло мощное землетрясение Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО Боевики в среду 17 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив