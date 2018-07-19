Пять стран поддержали санкции ЕС по Крыму

В ведомстве отметили, что страны-кандидаты в члены ЕС Черногория и Албания, а также Норвегия, Украина и Грузия, присоединяются к этой декларации.

Так, национальная политика этих стран должна соответствовать принятому Советом ЕС решению. Евросоюз же приветствует и будет поддерживать такое решение.

Ранее Совет ЕС продлил действие санкций в отношении продукции происхождением из Крыма или Севастополя, в ответ на незаконную аннексию полуострова. Существующие ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Пол Райан заявил о готовности рассмотреть дополнительные санкции против России. Он также подтвердил свою поддержку выводам американской разведки о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году.