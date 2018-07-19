Фото Ангелы Меркель "взорвало" сеть - ФОТО

Поводом для шуток стала поза игрушечных медведей, которые запечатлены в верхней части снимка, передает The Daily Mirror.

На заднем фоне плюшевые медведи запечатлены один на одного, что так бурно начали обсуждать читатели. Фотография была сделана во время визита канцлера в детский сад в Кельне.

При этом никто из присутствующих не замечает курьезность момента, а политик целиком поглощена общением с воспитанниками детского сада.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", времена, когда канцлер Ангела Меркель задавала тон в Брюсселе, прошли. Компромисс в миграционном споре будет стоить ей дорого.