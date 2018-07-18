Суд в Грузии оставил в силе обвинительный приговор Саакашвили

Согласно решению суда, Саакашвили заочно был приговорен за противозаконные действия к трем годам лишения свободы.

В свою очередь, защита политика считает решение апелляционного суда "политически мотивированным".

Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы.

По данному уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Против бывшего президента Грузии в судах рассматриваются еще два дела, касающиеся растраты госсредств и превышения полномочий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", тбилисский городской суд признал бывшего президента страны Михаила Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.