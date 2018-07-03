20:18 03.07.2018 | Политика | Новости
100198064:nastya

Иран обвиняет Израиль в краже облаков и снега

Руководитель иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали заявил, что Израиль и некое "соседнее государство" якобы развязали климатическую войну против Ирана

Иран обвиняет Израиль в краже облаков и снега

Как сообщает агентство Tasnim, по данным иранских ученых, климат в стране изменился в результате внешнего вмешательства.

Таяние снегов на высоте более 2200 метров над уровнем моря он назвал следствием "вражеских происков", также, как и похищение облаков.

Голамреза Джалали заявил, что Израиль совместно с одним из соседних государств "делают облака, входящие в Иран, бесплодными. Более того, мы столкнулись со случаями краж облаков и снега", - заявил чиновник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", коалиция во главе с Соединенными Штатами Аамерики приступила ко второй фазе операции на границе Сирии и Ирака Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции Облава. Данная операция направлена на зачистку границы от террористической группировки Исламское государство.


Поделиться
Читайте также:
 
В Японии съели осьминога, предсказавшего исходы матчей сборной на ЧМ-2018 Верховная Рада ввела уголовную ответственность за вывоз леса Бельгия побила 50-летний рекорд чемпионатов мира В оздоровительном лагере на Киевщине массово отравились дети
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив