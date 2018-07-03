Иран обвиняет Израиль в краже облаков и снега

Как сообщает агентство Tasnim, по данным иранских ученых, климат в стране изменился в результате внешнего вмешательства.

Таяние снегов на высоте более 2200 метров над уровнем моря он назвал следствием "вражеских происков", также, как и похищение облаков.

Голамреза Джалали заявил, что Израиль совместно с одним из соседних государств "делают облака, входящие в Иран, бесплодными. Более того, мы столкнулись со случаями краж облаков и снега", - заявил чиновник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", коалиция во главе с Соединенными Штатами Аамерики приступила ко второй фазе операции на границе Сирии и Ирака Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции Облава. Данная операция направлена на зачистку границы от террористической группировки Исламское государство.