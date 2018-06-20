Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины

Так, в своем посте Тимошенко написала, что для нее президентский пост - это не Playstation, а реальные изменения, которых ждет страна.Она также сказала, что в случае своей победы на выборах проведет референдум для принятия новой Конституции, "чтобы сделать власть более сильной и сбалансированной".

Кроме того, лидер партии "Батькивщина" заявила о важности проведения референдумов по народной инициативе, которые смогут досрочно снимать действующую власть с должностей.

"Сейчас большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пользователи социальных сетей активно обсуждают новость о том, что Народный артист Украины Иво Бобул намерен баллотироваться на пост главы государства в Украине. Так, граждане нашей страны на своих страничках не только агитируют соотечественников голосовать за артиста, но и еще и шутят по этому поводу.