18:14 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины

Накануне лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые заявила, что намерена участвовать в выборах президента Украины в 2019 году. Об этом украинский политик сообщила на своей странице в Facebook.

Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины

Так, в своем посте Тимошенко написала, что для нее президентский пост - это не Playstation, а реальные изменения, которых ждет страна.Она также сказала, что в случае своей победы на выборах проведет референдум для принятия новой Конституции, "чтобы сделать власть более сильной и сбалансированной".

Кроме того, лидер партии "Батькивщина" заявила о важности проведения референдумов по народной инициативе, которые смогут досрочно снимать действующую власть с должностей.

"Сейчас большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пользователи социальных сетей активно обсуждают новость о том, что Народный артист Украины Иво Бобул намерен баллотироваться на пост главы государства в Украине. Так, граждане нашей страны на своих страничках не только агитируют соотечественников голосовать за артиста, но и еще и шутят по этому поводу.


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