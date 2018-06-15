Сенцов в критическом состоянии, - Денисова

В пятницу, 15 июня, ей не позволили зайти в колонию, где содержится Сенцов. Как сообщает пресс-службы омбудсмена, российская сторона, нарушая все договоренности отказывается позволить посетить Сенцова и предлагает Денисовой посетить 16 июня в Омске осужденного украинца Дмитрия Штибликова.

Для нас в главных приоритетах - Олег Сенцов, потому что он голодает и состояние его здоровья на сегодня неизвестно. По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии. То, что он голодает уже месяц, подтверждает это предположение, - заявила Денисова.

Она также отметила, что будет и дальше настаивать на допуске к Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

По ее словам, начальник колонии сказал, что Сенцов – российский гражданин, и украинская сторона не имеет права встречаться с ним. Я думаю, что сегодня нам никто не разрешит его посетить, не допустят моей встречи с Сенцовым.

Мы будем и дальше настаивать на том, чтобы в ближайшее время нас допустили к Сенцову, либо дали подтверждающую информацию, что с ним все нормально, что у него нет никакого кризиса, что он находится в нормальном состоянии, - заявила Денисова по телефону украинским журналистам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой, которая в пятницу утром, 15 июня, прибыла Лабытнанг, отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии.