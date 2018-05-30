В Венгрии могут начать уголовно наказывать за помощь мигрантам

Об этом информирует сайт парламента.

В начале указанного законопроекта намерены внести перемены в закон о функциональных обязанностях полиции от 1994 года. Это касается тех правоохранителей, кто бережет государственную границу и участвуют в предотвращении нелегальной иммиграции.

Таким средством руководство Венгрии планирует утвердить комплекс мер по прекращению нелегальной миграции. Нарушителям закона, в случае его окончательного принятия, будет грозить лишение свободы на срок до одного года. Закон будет считаться нарушенным в случае организации предоставления возможности проживания в стране незаконно нелегальным мигрантам. К последним относятся искатели жилья или транзита, независимо от расы, национальной принадлежности, социального статуса, которые испытывают прямые необоснованные преследования по религиозным или политическим убеждениям.

Осенью 2015 года правительство Евросоюза утвердило решение о расселении беженцев на территории членов организации, пропорциональном по отношению к населенности выбранных стран. Против введения миграционных квот встали Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Венгрия и Словакия подали жалобы в Суд Евросоюза с требованием ликвидации подобной практики, но суд отклонил их иск.

Законопроект именуется "Стоп Сорос" и в случае утверждения также усложнит жизнь общественных организаций, в том числе инвестируемых фондами финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса из США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава МИД Венгрии Петер Сиярто предложил Украине создать межправительственную рабочую группу, которая будет контролировать выполнение рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об образовании".