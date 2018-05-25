В парламенте не получали представления на нардепов Колесникова и Вилкула

Об этом сообщает народный депутат Украины, член регламентного комитета Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинеца, появилась информация о представлении на еще одного народного депутата Колесникова от Генерального прокурора. При этом никаких представлений, кроме на народных депутатов Дунаева и Пономарева, в регламентном комитете не одерживали. Он добавил, что по Вилкулу данные в настоящее время отсутствуют вовсе.

Народный депутат отметил, что регламентный комитет успеет рассмотреть все представления за три недели, то есть до конца этой сессии.

До этого генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил на рассмотрение парламента представление о подписании согласия на определение уголовной ответственности народному депутату Дмитрию Колесникову. Следствием было выяснено, что подозреваемый Колесников, занимая должность председателя Агентства госимущества Украины, злоупотреблял служебным положением. В результате он совершил действия, в следствие которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости общей площадью почти семь тыс. кв.м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предоставил новые факты о снятии неприкосновенности с нардепов.