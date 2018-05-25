12:04 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Киев планирует приехать президент Германии

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен приехать с рабочим визитом в Украину на следующей неделе.

В Киев планирует приехать президент Германии

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко

Открывая заседание Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая, Порошенко рассказал, что ожидает приезда в украинскую столицу президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Штайнмайер посетит Украину в текущем году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан посетит Украину. Он продует в Киеве два дня. Как сказано на сайте Европейской комиссии, у Хана на сегодня запланирован официальный визит в Украину.


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