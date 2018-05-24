Рада в четверг не успеет принять законопроект об антикоррупционном суде, - Горчаренко

Сегодня рассматриваются поправки, а их очень много. Об этом заявил в кулуарах парламента заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

По его словам, спорные вопросы будут согласованы с международными партнерами в ближайшее время. Сегодня принять закон физически невозможно, учитывая то количество правок, которое нужно рассмотреть, - пояснил политик.

Напомним, Верховная рада Украины на пленарном заседании в четверг, 24 мая, продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал УРА-Информ, в среду депутаты Верховной Рады прошли 235 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Всего в документе 1927 правок.