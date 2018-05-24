Грузия направила очередной иск против России в ЕСПЧ

Российские войска и власти Южной Осетии при поддержке России тогда атаковали мирных жителей Грузии. В результате чего погибли мирные жители.

Об этом в среду, 23 мая, во время слушаний с Европейском суде по правам человека заявила грузинская сторона.

По словам адвоката Бен Эммерсон, который представляет Грузию на устных слушаниях в Большой палате ЕСПЧ, прошедших вчера, Тбилиси считают Москву ответственной за смерть сотен мирных жителей во время российско-грузинского военного конфликта 2008 года.

Россия была далека от того, чтобы выступать в качестве нейтральной стороны конфликта, − подчеркнул адвокат.

В то же время представители России во время слушаний назвали беспочвенными эти обвинения, заявил, что российские военнослужащие лишь защищали гражданское население Южной Осетии от нападения грузинских войск.

Решение суда будет объявлено позже. Вместе с тем по информации международных наблюдателей, во время военных действий на территории Южной Осетии и Грузии в августе 2008 года с обеих сторон погибли около 850 человек − военнослужащие и мирные граждане.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Россия в четверг утром, 24 мая, отправила на восток Украины очередную автоколонну с так называемой "гуманитарной помощью". Это уже 77-й так называемый " гуманитарный конвой", который российское Министерства чрезвычайных ситуаций отправляет в помощь боевикам. Как утверждает пресс-служба ведомства, колонна везет в Донецкую и Луганскую области более 400 тонн грузов. При этом, уже традиционно в российском МЧСе заверили, что машины везут детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.