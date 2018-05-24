09:57 24.05.2018 | Политика | Новости
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Джузеппе Конте получил мандат на формирование правительства Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла разрешил Джузеппе Конте формировать новое правительство, в которое войдут представители популистских партий "Движение 5 звезд" и "Лига".

Джузеппе Конте получил мандат на формирование правительства Италии

Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, 53-летний профессор права Джузеппе Конте заявил, что хочет быть "адвокатом итальянского народа" как дома, так и за рубежом и "полностью осознает вызовы, с которыми мы сталкиваемся". Ожидается, что голосование может состояться на следующей неделе.

Как известно, Конте работал как адвокатом, так и академическим профессором, и его резюме включает в себя краткие периоды преподавания в университетах Йеля, Нью-Йорка и Кембриджа. Он был предложен как возможный министр "Движения 5 звезд" перед выборами в марте.

Добавим, Конте является малоизвестным за пределами политических кругов Рима и не имеет значительного политического опыта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Италии переговоры о создании коалиции потерпели крах. В результате чего страна оказалась перед риском проведения новых выборов. Вместе с тем в стране могут назначить нейтральное временное правительство до конца года.


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