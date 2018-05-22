Власти Эстонии поддерживают систему реформирования здравоохранения в Украине

Об этом сегодня на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По словам главы Украины, во время переговоров была договоренность о использовании опыта Эстонии.

В частности, речь идет о реформе системы здравоохранения и финансирования eHealth, участие Эстонии в разработке программного обеспечения в системе сельской медицины и в ряде других проектов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко лично встретился с главой государства Эстонии Керсти Кальюлайд в формате "тет-а-тет". Известно, что Кальюлайд сейчас находится с официальным визитом в Украине и сейчас продолжается ее встреча с Порошенко.