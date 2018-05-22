Депутаты ввели штраф для "перекупщиков" билетов финала ЛЧ

Соответствующий закон за основу и в целом поддержали 236 народных депутатов. Таким образом, согласно принятому документу, без разрешения УЕФА за две недели до начала финала и пять дней после запрещается прямое или опосредованное использование объектов права интеллектуальной собственности УЕФА, предложение и предоставление услуг с их использованием, применение объектов права интеллектуальной собственности УЕФА в деловой документации или рекламе, в сети интернет, и их использование во время телерадиовещания.

Кроме того, запрещается проявление паразитического маркетинга, в частности самовольное использование объектов права интеллектуальной собственности УЕФА, которые вызывают ассоциацию с финалом Лиги чемпионов 2018 года, самовольное размещение на зданиях и других объектах инфраструктуры принимающего города рекламы с прямой или непрямой ссылкой на УЕФА или финал Лиги чемпионов.

Запрещается также публичная демонстрация мероприятий финала Лиги чемпионов, в том числе матчей и их фрагментов без разрешения УЕФА.

Вместе с тем, нарушением принципа коммерческой территории будет считаться размещение и распространение рекламы в пределах коммерческой территории без разрешения УЕФА.

Запрещена также продажа билетов на финалы Лиги чемпионов неуполномоченным лицом.

Верховная Рада внесла также изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Они предусматривают штраф от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан за продажу билетов на финалы Лиги чемпионов УЕФА неуполномоченным лицом, в том числе предложение продать билет, перепродажу или передачу неуполномоченным лицом билетов путем использования средств вторичной перепродажи билетов.

Согласно принятым изменениям в Кодекс, суды будут рассматривать дела, связанные с такими правонарушениями в пятидневный срок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Андрей Парубий инициирует переговоры между представителями крупнейших парламентских фракций. Главной целью созыва является принятие законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".