13:18 21.05.2018 | Политика | Новости
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В Италии определяют состав руководства

В Италии продолжается определение состава правления государством. Так, в парламенте страны приняли общее решение насчет кандидатуры на должность премьер-министра и участников правительства.

В Италии определяют состав руководства

Об этом сообщает Agence France Press.

Глава ультраправой "Лиги" Сальвини заявил, что переговоры с руководителем антисемитской партии "Движение пять звезд" прошли хорошо. Он добавил, что по их итогам было принято совместное решение о главе и министрах правительства, и выразил надежду, что ничто не посмеет ограничить выбор в интересах большей части итальянцев.

Руководитель "Движения пять звезд" Луиджи Ди Майо и глава ультраправой "Лиги" Сальвини не станут премьерами.

Насчет будущего Сальвини планируется, что он займет должность лидера Министерства внутренних дел Италии, а Ди Майо, вероятно, будет поседать пост министра труда или министра экономического развития. Отмечается, что премьером страны может стать малоизвестный профессор права Джузеппе Конте. 

Партии огласят о том, кто станет руководить правительством на встрече с президентом Серджо Маттарелла, которому необходимо одобрить кандидатуру премьера. После этого правительство должно добиться поддержки парламента.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Италии вблизи города Сан-Джорджо-ди-Ногаро на проезжую часть слетел пассажирский автобус.


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