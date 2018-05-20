16:17 20.05.2018 | Политика | Новости
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В Венесуэле стартовали внеочередные президентские выборы

В Венесуэле Николас Мадуро вновь подал свою кандидатуру по пост главы государства. Об этом передает BBC.

В Венесуэле стартовали внеочередные президентские выборы

Сообщается, что его главным соперников в президентской гонке станет оппозиционер Анри Фалькон, который обещает избирателям проводить успешные реформы в условиях жесткого экономического кризиса, гиперинфляции и дефицита товаров первой необходимости.

Несмотря на удручающее положение страны и нехватку продуктов питания, наибольшие шансы на победу в выборах имеет действующий президент Николас Мадуро. Действующий глава государства не пожалел денег на свою избирательную компанию - он путешествует по стране на самолете, выступает на политических митингах, дает множество пресс-конференций и общается с простыми гражданами страны. 

Стоит отметить, что на стороне Мадуро выступают военные и правоохранители, которые являются ключевым факторов обеспечения кредита доверия для президента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", администрация Белого Дома готова предоставить доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не только связан с торговлей наркотиками, но и сам употребляет психотропные препараты. 


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