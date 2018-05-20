Сообщается, что его главным соперников в президентской гонке станет оппозиционер Анри Фалькон, который обещает избирателям проводить успешные реформы в условиях жесткого экономического кризиса, гиперинфляции и дефицита товаров первой необходимости.

Несмотря на удручающее положение страны и нехватку продуктов питания, наибольшие шансы на победу в выборах имеет действующий президент Николас Мадуро. Действующий глава государства не пожалел денег на свою избирательную компанию - он путешествует по стране на самолете, выступает на политических митингах, дает множество пресс-конференций и общается с простыми гражданами страны.

Стоит отметить, что на стороне Мадуро выступают военные и правоохранители, которые являются ключевым факторов обеспечения кредита доверия для президента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", администрация Белого Дома готова предоставить доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не только связан с торговлей наркотиками, но и сам употребляет психотропные препараты.