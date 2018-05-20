19:32 20.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности,- Порошенко

Томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви, завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении.

Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности,- Порошенко

Такое мнение в воскресенье, 20 мая, во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий, высказал президент Украины Петр Порошенко. Он уверен, что дорога украинцев к Богу не лежит через Москву.

У нас свой путь. Убежден, что Томос автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутренние украинские дела, - подчеркнул президент, добавив, что неоднократно встречался с Вселенским Патриархом и рад, что его обращение как главы государства в Украине было поддержано убедительным большинством народных депутатов.

На основе этих обращений Синод Вселенского Патриархата принял решение о начале рассмотрения вопроса о предоставлении Томоса для украинской церкви, - пояснил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко заявил, что Украины в данный момент пребывает в весьма близком положении к получению Томоса о начале единой поместной автокефальной церкви. Как отметил глава страны, никто не верил в то, что удастся собрать голоса в Верховной Раде за семь дней.


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