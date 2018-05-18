ВВС США извинились за шутку о "Янни", "Лорел" и "Талибан"

Об этом сообщает The Guardian.

Спустя дней после ожесточенных боев в афганском городе Фарахна возникло сообщения главной учетной записи ВВС. Боевики США предоставили воздушную помощь нападениями самолетов А-10 и беспилотниками.

Сообщение гласило о том, что до слуха талибов в городе Фарах, Афганистан, вероятнее донеслись возгласы "Янни" или "Лора", чем оглушительный рев стрельбы самолета, который им любезно нанес американский A10 Thunderbolt II.

В сообщении имелась ввиду ситуация, когда пользователь сети Reddit 12 мая опубликовал короткий аудиозапись, на которой компьютер повторяет неразборчивое слово "Янни" (Yanny - англ.) или "Лорел" (Laurel - англ.).

На брифинге Пентагона обсудили, можно ли назвать такую шутку допустимой. После этого военные удалили его и огласили сожаление по поводу неудачного юмора. Воздушные силы написали, что пост об A-10 был написан с плохим вкусом и руководство разберется с этим.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Соединённые Штаты Америки укрепили свое негативное отношение к газопроводу "Северный поток-2", который свяжет Россию и Германию.