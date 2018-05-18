09:17 18.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сегодня традиционно в Раде пройдет час вопросов к правительству

В Верховной раде Украины в пятницу, 18 мая 2018 года, пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Сегодня традиционно в Раде пройдет час вопросов к правительству

Сообщается, что нардепы в первом чтении намерены рассмотреть изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Кроме того, могут быть внесены правки в законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Ранее, Рада провалила законопроект о кредитных союзах. Законопроект призван обеспечить единое понимание подходов к принципам деятельности кредитного союза, совершенствование и расширение направлений его хозяйственной деятельности, обеспечение прозрачности и стабильности рынка взаимного кредитования.

В частности, проектом планировалось урегулировать будущие правоотношения между кредитными союзами и их членами - юридическими лицами по приобретению и прекращению статуса членства. Возможно этот проект закона будет рассмотрен сегодня, во втором чтении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", эта парламентская неделя начнется с рассмотрения вопросов чернобыльцев, ядерной безопасности и экономической политики. Парламентарии проанализировали все законопроекты, касающиеся чернобыльцев и предлагается, чтобы первым был поставлен проект закона о статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.


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