В комитете ВР определили сроки рассмотрения дела Дунаева

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель главы комитета, народный депутат от БПП Владимир Арешонков заявил, что 16 мая комитет одержал от главного прокурора представление на назначение уголовной ответственности Сергею Дунаеву.

По словам Арешонкова, материалы уже на руках и депутаты в составе комитета запустили процедуру ознакомления с ними, хотя пока не известно передано ли самому Дунаеву этот документ. 16 мая он еще не был у Дунаева на руках, но когда он их получит, начнется отсчет пяти суток для ознакомление с ним и письменного обращения в комитет.

Арешонков пояснил, что далее можно будет проводить заседание комитета. Тогда, если считать, что Дунаев получит материалы сегодня, заседание пройдет в среду следующей недели, 23 мая. После этого вопрос будет занесен в сессионный зал.

В материале сообщается об уголовном нарушении по статье за подачу заведомо неправдивой информации в электронной декларации. Так, Дунаев, возможно, скрыл 168 млн грн, не указав данные, что он числится собственником или совладельцем ряда предприятий.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект №8152 "О валюту".