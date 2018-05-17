МИД Украины призывает усилить санкции против России за агрессию на Донбассе

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, в данное время ухудшилась ситуация на Донбассе. По состоянию на 17 мая, замечено 66 обстрелов, боевики применили "Грады".

Кроме того, четверо украинских военных ранены, двое погибли. Поэтому, Марьяна Беца призывает усилить санкции против РФ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", ситуация в зоне операции Объединенных сил обострилась. Российские войска 66 раз открывали огонь по позициям сил ООС. В результате боевых действий двое военнослужащих погибло, четверо получили ранения. Раненых оперативно эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.