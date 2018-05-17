Глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук заявил об отставке

Вместе с тем оставлять политическую жизнь он не намерен. Как написал в среду вечером, 16 мая, на своей страничке в Facebook сам чиновник, эти два года были очень важными в егоо жизни, но сегодня он уходит поста.

Но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства, - написал Корнийчук. При этом причин отставки он не указал, а на сайте Хмельницкой ОГА не сообщается об отставке губернатора. Также нет информации об этом на сайте президента Украины Петра Порошенко

Напомним, Александр Корнийчук был назначен главой Хмельницкой облгосадминистрации указом президента 28 апреля 2016 года. О является главой Хмельницкой областной партийной организации УДАР, народный депутат Верховной Рады седьмого созыва.

Как сообщал УРА-Информ, в Верховную Раду Украины от Генеральной прокуратуры уже поступало около десятка представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов. Вместе с тем на сегодняшний день ни на одного из депутатов пока нет обвинительного акта. Об этом во вторник, 15 мая, сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной рады Павел Пинзеник.