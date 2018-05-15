Керченский мост официально открыли, на мероприятии присутствовал Путин

Глава Российской Федерации Владимир Путин посетил мероприятие по официальному открытию автомобильной части Крымского моста через Керченский пролив, построенного без согласия Украины.
Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил президент, он поздравляет людей с праздником и вместе с тем историческим днем. Он объяснил почему употребил слово "историческим", тем, что в разные исторические времена, еще когда правил царь, население мечтало о строительстве такого моста.
Он напомнил, что после к этому вопросу возвращались в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е. Путин подчеркнул, что такое "чудо" произошло благодаря труду и таланту работников проекта.
Далее глава России сел за руль "КамАЗа", посадил возле себя генерального директора предприятия "СГМ-Мост" Александра Островского. После этого запланирован концерт по поводу открытия, на котором выступят Лариса Долина, Дмитрий Билан, Валерия, Пелагея, Зара, Олег Газманов, Григорий Лепс и др.
Европейский союз тем временем осуждает данное строительство, поскольку Россия незаконно аннексировала Крым и Севастополь после референдума 16 марта 2014 года.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с 14 мая по мосту длиною в 1,8 км могут перемещаться общественный транспорт и пешеходы. В нижнем участке моста после открытия автоподхода может осуществлять движение транспорт, направляющийся к Крымскому мосту и обратно.
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