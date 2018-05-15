Керченский мост официально открыли, на мероприятии присутствовал Путин

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил президент, он поздравляет людей с праздником и вместе с тем историческим днем. Он объяснил почему употребил слово "историческим", тем, что в разные исторические времена, еще когда правил царь, население мечтало о строительстве такого моста.

Он напомнил, что после к этому вопросу возвращались в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е. Путин подчеркнул, что такое "чудо" произошло благодаря труду и таланту работников проекта.

Далее глава России сел за руль "КамАЗа", посадил возле себя генерального директора предприятия "СГМ-Мост" Александра Островского. После этого запланирован концерт по поводу открытия, на котором выступят Лариса Долина, Дмитрий Билан, Валерия, Пелагея, Зара, Олег Газманов, Григорий Лепс и др.

Европейский союз тем временем осуждает данное строительство, поскольку Россия незаконно аннексировала Крым и Севастополь после референдума 16 марта 2014 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с 14 мая по мосту длиною в 1,8 км могут перемещаться общественный транспорт и пешеходы. В нижнем участке моста после открытия автоподхода может осуществлять движение транспорт, направляющийся к Крымскому мосту и обратно.