Южная Корея и КНДР проведут 16 мая переговоры на высоком уровне - ФОТО

Представительство Сеула и Пхеньяна договорились провести в среду, 16 мая, переговоры на высоком уровне в пограничном пункте Пханмунджом.
Об этом говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения.
Отмечается, что стороны обсудят реализацию положений Пханмунджомской декларации мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.
Ранее сообщалось, что Северная Корея предложила Южной провести встречу 16 мая. Как ожидают политики, в ходе встречи должны решиться вопросы по линии Красного креста, а также встречи родственников, разобщенных на Юге и Севере после раскола.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Северной Корее дали добро на освобождение трех американских заключенных. Как отметил американский президент Дональд Трамп, государственный секретарь Майк Помпео возвращается с тремя американскими заключенными, освобожденными из Северной Кореи.
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