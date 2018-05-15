10:16 15.05.2018 | Политика | Новости
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Южная Корея и КНДР проведут 16 мая переговоры на высоком уровне - ФОТО

Представительство Сеула и Пхеньяна договорились провести в среду, 16 мая, переговоры на высоком уровне в пограничном пункте Пханмунджом. 

Южная Корея и КНДР проведут 16 мая переговоры на высоком уровне - ФОТО

Об этом говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Отмечается, что стороны обсудят реализацию положений Пханмунджомской декларации мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что Северная Корея предложила Южной провести встречу 16 мая. Как ожидают политики, в ходе встречи должны решиться вопросы по линии Красного креста, а также встречи родственников, разобщенных на Юге и Севере после раскола.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  Северной Корее дали добро на освобождение трех американских заключенных. Как отметил американский президент Дональд Трамп, государственный секретарь Майк Помпео возвращается с тремя американскими заключенными, освобожденными из Северной Кореи.


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