08:31 02.05.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе двух Корей

Глава КНДР Ким Чен Ын одобрил предложение провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе Северной Кореи и Южной Кореи. 

Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе двух Корей

Как сообщил телеканал CNN, лидера КНДР убедил провести саммит в Пханмунджоме президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Ведь, как известно, именно он предложил место встречи. В результате Ким Чен Ын остановил свой выбор на этом пограничном пункте, так как там уже готово все необходимое оборудование для проведения встречи. 

Сообщается, что встреча пройдет в конце мая, причем некоторые мероприятия могут состояться на северокорейской стороне границы.

Кстати, Мун Чжэ Ин также может принять участие в саммите.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился в ООН с просьбой проверить закрытие ядерных полигонов в Северной Корее. Накануне,  лидер КНДР Ким Чен Ын на межкорейском саммите заявил о намерении окончательно закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае.


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