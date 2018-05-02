Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе двух Корей

Как сообщил телеканал CNN, лидера КНДР убедил провести саммит в Пханмунджоме президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Ведь, как известно, именно он предложил место встречи. В результате Ким Чен Ын остановил свой выбор на этом пограничном пункте, так как там уже готово все необходимое оборудование для проведения встречи.

Сообщается, что встреча пройдет в конце мая, причем некоторые мероприятия могут состояться на северокорейской стороне границы.

Кстати, Мун Чжэ Ин также может принять участие в саммите.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился в ООН с просьбой проверить закрытие ядерных полигонов в Северной Корее. Накануне, лидер КНДР Ким Чен Ын на межкорейском саммите заявил о намерении окончательно закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае.