08:58 01.05.2018 | Политика | Новости
100192796:roman

Великобритания рассматривает вариант ассоциации с Евросоюзом

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй анонсировала подписание нового договора с Европейским союзом об ассоциации. Об этом передает The Telegraph.

Великобритания рассматривает вариант ассоциации с Евросоюзом

По ее словам, по результатам Brexit страна многое потеряла, но никогда не поздно вернуть лучшее из того, что возможно. Инициативу Мэй уже поддержали министр финансов Филипп Хаммонд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Консервативная партия также высказалась "за" возвращение в ЕС, но в урезанном варианте.

Одновременно с Мэй, представитель Европарламента на переговорах по Brexit, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт предложил Лондону всерьез задуматься над вариантом подписания начальной ассоциации, которая позволит создать условия для налаживания сотрудничества в сферах торговли и безопасности между островом и Европейским континентом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на пост нового министра внутренних дел назначила Саджида Джавида. 


Поделиться
Читайте также:
 
Мы просто устали выполнять полицейские функции, - Трамп Киевлянин наткнулся на схрон с боеприпасами - ФОТО Javelin усилят боевую способность Вооруженных сил Украины, - Чалый Тель-Авив обвинил Тегеран в продолжении разработки ядерных ракет
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив