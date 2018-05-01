Великобритания рассматривает вариант ассоциации с Евросоюзом

По ее словам, по результатам Brexit страна многое потеряла, но никогда не поздно вернуть лучшее из того, что возможно. Инициативу Мэй уже поддержали министр финансов Филипп Хаммонд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Консервативная партия также высказалась "за" возвращение в ЕС, но в урезанном варианте.

Одновременно с Мэй, представитель Европарламента на переговорах по Brexit, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт предложил Лондону всерьез задуматься над вариантом подписания начальной ассоциации, которая позволит создать условия для налаживания сотрудничества в сферах торговли и безопасности между островом и Европейским континентом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на пост нового министра внутренних дел назначила Саджида Джавида.