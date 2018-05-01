Украинские военные и родные пленных выступят в Европарламенте - ФОТО

Об этом пишут Центральные новости.

Сообщается, что родные военнопленных и политзаключенных также поведают о ситуации с пропавшими без вести и незаконно удерживаемыми в ОРДЛО и на территории России. Примечательно, что поездку в Брюссель содействовал посол Польши в Украине Ян Пекло.

Вместе с тем польский евродепутат отметила, что в Европейском парламенте на тему Человеческая цена российской агрессии в Украине выступят восемь человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины объявил старт операции Объединенных сил на Донбассе. Поэтому, необходимо начать военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, считает лидер страны.