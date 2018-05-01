Украина и Египет договорились о двустороннем сотрудничестве

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По словам украинского министра, в ходе визита приоритетное внимание уделялось путям активизации сотрудничества в сфере торгово-экономических отношений, в частности перспективам участия украинских компаний в масштабных проектах в Египте.

Было также констатировано оживление контактов между министерствами и деловыми кругами обоих государств, в частности в контексте недавнего визита в Украину министра по делам компаний государственного сектора Египта Халеда Бадави.

Министры также выразили готовность к активному сотрудничеству в рамках международных организаций, обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня международных отношений.

Кроме того, Климкин также встретился с представителями украинского общества в Египте и рассказал им о сотрудничестве МИДа с украинской диаспорой для удовлетворения культурных и духовных потребностей украинцев за рубежом.

Во время пребывания в Египте Павел Климкин имел встречу с Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором ІІ, во время которой затрагивался вопрос создания Единой поместной церкви в Украине.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение в парламент законопроект, которым предложит расторгнуть некоторые положения Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Украиной.