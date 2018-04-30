Соглашения с КНДР будут предусматривать ядерное разоружение, - Помпео

Об этом информирует издание Reuters.

Как утверждает Госсекретарь, в ходе встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном поднимался вопрос о необратимых шагах по отказу от ядерного оружия в любом варианте соглашения с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы используем слово "необратимые" с искренним намерением. Мы будем требовать тех шагов, которые продемонстрируют, что денуклеаризация будет достигнута", - заявил Помпео.

Кроме того, он добавил, что на сегодня существует реальная возможность заключить сделку с КНДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" ядерное разоружение Украины было "исторической ошибкой". Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.