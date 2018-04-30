Порошенко подтвердил получение Javelin Украиной

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Как заявил Порошенко, наконец-то долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. Эти поставки укрепили мощный сдерживающий эффект, как нашей безопастности, так евроатлантической.

Кроме того, президент Украины, выразил огромную благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за поддержку нашего государства, в защиту свободы и демократии. Поэтому, он также рассчитывает на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран "Большой семерки".

"Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за период действия Антитеррористической операции в Украине после агрессии со стороны России в волонтерском движении помощи армии проявило себя 80% граждан украинского государства.