22:39 30.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подтвердил получение Javelin Украиной

Вечером в понедельник, 30 апреля, президент Украины Петр Порошенко подтвердил получение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" (Javelin).

Порошенко подтвердил получение Javelin Украиной

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Как заявил Порошенко, наконец-то долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. Эти поставки укрепили мощный сдерживающий эффект, как нашей безопастности, так евроатлантической.

Кроме того, президент Украины, выразил огромную благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за поддержку нашего государства, в защиту свободы и демократии. Поэтому, он также рассчитывает на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран "Большой семерки".

"Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - отметил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за период действия Антитеррористической операции в Украине после агрессии со стороны России в волонтерском движении помощи армии проявило себя 80% граждан украинского государства.


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