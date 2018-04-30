23:40 30.04.2018 | Политика | Новости
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Глава США назвал возможное место встречи с Ким Чен Ыном

Президент Америки Дональд Трамп дал прогнозы о месте встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так, вероятнее всего визит состоится в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Глава США назвал возможное место встречи с Ким Чен Ыном

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Многие страны рассматриваются в качестве места для встречи, но не будет ли "Дом мира", - написал Трамп. При этом добавил, что это не окончательное решение и он просто спрашивает совета у народа.

Отметим, что демилитаризованная зона в деревне Пханмунджом является традиционным местом для проведения контактов Северной и Южной Кореи. Также через деревню проходит линия разделения двух Корей, на которой постоянно дежурят военные двух стран. Кроме того, в 1953 году в "Доме мира" был подписан договор о прекращении огня, который ознаменовал завершение Корейской войны.

Кстати, ранее среди возможных мест для саммита назывались Сингапур и Улан-Батор.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Добавив, что только время покажет, была ли встреча удачной.


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