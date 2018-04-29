10:53 29.04.2018 | Политика | Новости
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Экс-президент Перу может скоро выйти на свободу

Бывший президент Перу Ольянта Умала будет просить политического убежища после тюремного освобождения. Об этом передает EFE.

Экс-президент Перу может скоро выйти на свободу

В стране Умале грозит постоянное политическое преследование, а, возможно даже и физическая расправа. Потому важно искать укрытие от правосудия при помощи дружественных Перу государств, особенно, где посольство лояльно относится к Умале. 

Решение об освобождении экс-президента было принято на референдуме, потому действующий глава государства Мартин Вискарра помиловал Умалу и отпустил его на свободу. 

Напомним, что в июле 2017 года Умала и его жена были взяты под стражу и помещены в разные тюрьмы. Его обвиняли в получении крупной суммы денег от правительства Венесуэлы для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу правительства Виорику Денчиле уйти в отставку.


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