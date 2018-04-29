Экс-президент Перу может скоро выйти на свободу

В стране Умале грозит постоянное политическое преследование, а, возможно даже и физическая расправа. Потому важно искать укрытие от правосудия при помощи дружественных Перу государств, особенно, где посольство лояльно относится к Умале.

Решение об освобождении экс-президента было принято на референдуме, потому действующий глава государства Мартин Вискарра помиловал Умалу и отпустил его на свободу.

Напомним, что в июле 2017 года Умала и его жена были взяты под стражу и помещены в разные тюрьмы. Его обвиняли в получении крупной суммы денег от правительства Венесуэлы для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу правительства Виорику Денчиле уйти в отставку.