10:51 28.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп может стать обладателем Нобелевской премии мира

В Сенате Соединенных Штатов Америки сенатор Линдси Грэм выступил с обращением о предоставлении Дональду Трампу Нобелевской премии. Об этом передает Fox News.

Трамп может стать обладателем Нобелевской премии мира

По его словам, именно благодаря действующему главе государства удалось посадить двух лидеров на Корейском полуострове за стол переговоров. Без жесткой позиции Трампа по ситуации на Корейском полуострове это было бы просто невозможно, отмечает Грэм.

Усилиями Трампа удалось подключить к урегулированию ядерной напряженности и начать процесс денуклеаризации. Трамп уже третий раз становится лауреатом премии. Ранее его предшественник Барак Обама получал престижную награду за миротворческую деятельность на посту президента США.

"Мы еще не достигли результатов, но если они состоятся, то президент Трамп достойный Нобелевской премии мира", - подытожил сенатор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп ничего не подарил своей супруге на день рождения. 


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