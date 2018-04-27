08:19 27.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Австрии открыли почетное консульство Украины

В австрийском городе Инсбрук, главном городе провинции Тироль, накануне открыли почетное консульство Украины.

В Австрии открыли почетное консульство Украины

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

Как отмечается, церемония открытия прошла в историческом здании тирольского парламента в присутствии ведущих местных политиков.

В своем посте украинский посол написал, что известный посол и почетный консул - Вальтер Пеер, стал влиятельным другом Украины.

Добавим, что в Австрии теперь есть четыре почетных консула - в Граце, Линце, Зальцбурге и Инсбруке. Также планируется открытие еще одного консульства в городе Клагенфурт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились об открытии консульства Украины в Анталии в 2018 году.


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