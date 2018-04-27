В Австрии открыли почетное консульство Украины

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

Как отмечается, церемония открытия прошла в историческом здании тирольского парламента в присутствии ведущих местных политиков.

В своем посте украинский посол написал, что известный посол и почетный консул - Вальтер Пеер, стал влиятельным другом Украины.

Добавим, что в Австрии теперь есть четыре почетных консула - в Граце, Линце, Зальцбурге и Инсбруке. Также планируется открытие еще одного консульства в городе Клагенфурт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились об открытии консульства Украины в Анталии в 2018 году.