18:37 26.04.2018 | Политика | Новости
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Здание закрытого консульства РФ в США проверили - Госдепартамент

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что специалистами была проведена инспекция в помещении российского консульства в Сиэтле, которое ранее закрыли в форме ответа на ситуацию с отравлением в Солсбери.

Здание закрытого консульства РФ в США проверили - Госдепартамент

Об этом сообщает Голос Америки.

Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт сообщила, что 26и апреля сотрудники Госдепартамента прибыли в указанное здание в Сиэтле, чтобы удостоверится, что его покинули дипломаты России.

Она добавила, что отныне территория находится под контролем департамента, будет осуществлятся слежка за состоянием учреждения, согласно с обязанностями ведомства. Представитель заверила, что нельзя это считать жестким вторжением, потому как это законная мера после возмутительной политики РФ.

Нойерт подчеркнула, что, Америка отменила свое согласие на деятельность российского консульского поста в Сиэтле, соответственно с Венской конвенцией о консульских сношениях, после нападения нервнопаралитическим веществом на территории Великобритании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пилот самолета времен Второй мировой войны вскоре после взлета с военно-воздушной станции на юге американского штата Техас не справился с управлением, после чего потерпел крушение.


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