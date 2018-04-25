07:45 25.04.2018 | Политика | Новости
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Марка Фейгина в России лишили адвокатского статуса

Известного российского адвоката, который защищал многих украинских политзаключенных, Марка Фейгина российская власть лишила адвокатского статуса.

Марка Фейгина в России лишили адвокатского статуса

Об этом во вторник вечером, 24 апреля, сообщил сам Фейгин. По его словам, причиной такого решения стали три твита, касающиеся украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.

Вместе с тем адвокат считает решение незаконным и пообещал обжалует его, хотя у него нет надежды на то, что в России будет принято справедливое решение. Такие действия Адвокатской палаты Фейгин назвал позорными, утверждая, что это было сделано из-за ведения им политических дел.

Напомним, в прошлом году украинский журналист и блогер Анатолий Шарий обратился в Хамовнический суд Москвы в связи с заявлением Марка Фейгина, который в эфире радиостанции обвинил его в педофилии. Иск был удовлетворен. Суд обязал адвоката опровергнуть заявление и назначил ему штраф в 66 тысяч рублей.

Вскоре после окончания процесса стало известно, что адвокат Шария Сталина Гуревич подала жалобу на Фейгина в квалификационную комиссию Московской городской коллегии адвокатов и Министерство юстиции, обвинив коллегу в оскорблениях ее и ее клиента в социальных сетях до и после процесса.

Как сообщал УРА-Информ, Фейгин называл это попыткой вывести его из процесса по делу украинского журналиста Романа Сущенко.


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