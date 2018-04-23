ПАСЕ отказала в дебатах по вмешательству России в дела Украины, Грузии, Молдовы, Великобритании и по ситуации в Сирии

Бюро Ассамблеи голосами левых и социалистов отказало в проведении также срочных дебатов на запрос Великобритании и других стран на тему Солсбери. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ с фактами взяточничества и откровенного лоббизма, обнародованным вчера.

Об этом в понедельник, 23 апреля, на свой страничке в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев. Он также пояснил, что в ПАСЕ давно существует постоянная пророссийская позиция.

Вместе с тем на сайте ПАСЕ в разъяснении к графику заседаний на 23-27 апреля 2018 года подтверждается, что был подан запрос на проведение дебатов.

Тема дебатов звучала следующим образом: "Сопротивление государств-членов международных соглашений и принципам, основанным на правилах, в контексте вмешательств Российской Федерации в Украине, Грузии, Молдове и совсем недавно в Соединенное Королевство, а также недавнего нарушения режима международного права режимом в Сирии и его спонсоров".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня собиралась рассмотреть нарушения прав человека и незаконные выборы президента России в оккупированном Крыму. По крайней мере, это было указано в повестке дня ПАСЕ.