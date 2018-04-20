ВВС США потратят 1 млрд долларов на разработку гиперзвуковой ракеты

Об этом информирует Іndependent.

Отметим, что в настоящее время у страны нет никакой защиты от гиперзвуковых ракет. Поэтому, было принято решение в кратчайшие сроки создать крылатые ракеты.

Их разработкой займется оборонный гигант Lockheed Martin. В случае, если гиперзвуковое оружие станет успешным, то производитель получит до 928 миллионов долларов.

Гиперзвуковой считается скорость, превышающая 5000 километров в час.

По словам главы стратегического командования США генерала Джона Хитенса, и Россия, и Китай активно используют гиперзвуковые возможности.

"Мы наблюдали, как они проверяют эти возможности", - сказал он на слушаниях в сенате в прошлом месяце", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Индия успешно испытала крылатую ракету "БраМос", которая оборудована головкой самонаведения собственной разработки.