09:10 20.04.2018 | Политика | Новости
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ВВС США потратят 1 млрд долларов на разработку гиперзвуковой ракеты

Американские военно-воздушные силы заказали разработку гиперзвуковой крылатой ракеты, за что Пентагон готов заплатить около 1 млрд. долларов.

ВВС США потратят 1 млрд долларов на разработку гиперзвуковой ракеты

Об этом информирует Іndependent.

Отметим, что в настоящее время у страны нет никакой защиты от гиперзвуковых ракет. Поэтому, было принято решение в кратчайшие сроки создать крылатые ракеты.

Их разработкой займется оборонный гигант Lockheed Martin. В случае, если гиперзвуковое оружие станет успешным, то производитель получит до 928 миллионов долларов.

Гиперзвуковой считается скорость, превышающая 5000 километров в час. 

По словам главы стратегического командования США генерала Джона Хитенса, и Россия, и Китай активно используют гиперзвуковые возможности.

"Мы наблюдали, как они проверяют эти возможности", - сказал он на слушаниях в сенате в прошлом месяце", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Индия успешно испытала крылатую ракету "БраМос", которая оборудована головкой самонаведения собственной разработки.


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