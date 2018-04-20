Парубий рассказал, что нужно сделать чтобы отстрочить повышение тарифов

Парламент сейчас над эти очень активно и плотно работает. Об этом в четверг вечером, 19 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава украинского парламента Андрей Парубий.

При этом он отметил, что ведутся соответствующие переговоры с МВФ и другими партнерами Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в МВФ отметили, что во время рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде в парламенте нужно учти поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

Кроме того, МВФ заявил, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночной в рамках программы кредитования в размере 17,5 миллиардов долларов.