09:16 20.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий рассказал, что нужно сделать чтобы отстрочить повышение тарифов

Если Верховная Рада примет закона об Антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, на чем настаивали в Международном валютном фонде, можно будет договориться о поэтапном или отсрочке повышения тарифов в Украине.

Парубий рассказал, что нужно сделать чтобы отстрочить повышение тарифов

Парламент сейчас над эти очень активно и плотно работает. Об этом в четверг вечером, 19 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава украинского парламента Андрей Парубий.

При этом он отметил, что ведутся соответствующие переговоры с МВФ и другими партнерами Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в МВФ отметили, что во время рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде в парламенте нужно учти поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

Кроме того, МВФ заявил, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночной в рамках программы кредитования в размере 17,5 миллиардов долларов.


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