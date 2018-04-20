Онищенко готов предоставить НАБУ запись с Порошенко

Об этом Онищенко написал на своей странице в Facebook.

Депутат заявил, что готов предоставить НАБУ или другим смелым органам оригинал звукозаписи с участием главы государства для экспертизы и устройство, с которого эта запись осуществлялась.

Он добавил, что всячески заинтересован и открыт к сотрудничеству в данной деликатной теме. Онищенко высказал надежду, что соответствующие органы готовы поддержать его инициативу.

До этого Онищенко уже демонстрировал на украинских телепрограммах пленку с записью, на которой якобы он и Порошенко обсуждают договоренность с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об осуществлении абсолютного перехода на цифровое телевидение в государстве до июля 2018 года.