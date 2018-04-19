10:21 19.04.2018 | Политика | Новости
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Парламент Киргизии недоволен работой правительства

Депутаты парламента Киргизии выступили с недоверием к правительству премьер-министра Сапара Исакова.

Парламент Киргизии недоволен работой правительства

Об этом сообщили в аппарате законодательного органа.

Отмечается, что в ходе заседания депутаты парламента поддержали 101 голосом, выражение недоверие правительству, назначенному в конце августа 2017 года.

Инициативу о выражении недоверия правительству выдвинули более 40 из 120 депутатов парламента, и это было достаточно для вынесения этого вопроса на обсуждение.

Парламентский комитет по конституционному законодательству поддержал инициативу депутатов.

Вместе с тем, выражение недоверия правительству Исакова не означает его автоматической отставки. Теперь этот вопрос должен рассмотреть президент Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президента Украины Петра Порошенко намерен принят участие в утреннем заседании Верховной Рады Украины. По данным источника, ожидается, что глава государства придет сегодня в парламент.


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