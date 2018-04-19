Гройсман заявил, что будет участвовать в выборах в 2019 году

Об этом глава парламента сообщил в своей Twitter в четверг, 19 апреля. При этом он подчеркнул, что намерен бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах.

Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину, - заявил премьер-министр.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах. Кроме того, премьер пока не планирует присоединяться ни к одной политической силе для возможного участия в выборах в 2019 году.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году Гройсман заявил, что не будет вступать ни в "Народный фронт", ни "Блок Петра Порошенко".