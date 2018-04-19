Доклад ОЗХО подтверждает выводы Великобритании по отравлению Скрипаля

Об этом в четверг утром, 19 апреля, заявила официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Хизер Нойерт. По ее словам, независимый доклад, который был распространен на прошлой неделе, подтверждает результаты анализов британской лаборатории.

Вместе с тем дипломат отметила, что "только у российского правительства есть мотивы, средства и опыт для совершения такой атаки". При этом Россия вместо признания своей вины и "изменения поведения" выдвигает встречные обвинения, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет безопасности Организации объединенных наций вчера вечером провел заседание по делу отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

В среду директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что в пробах, которые отобрали эксперты на месте отравления Скрипаля, не было найдено следов яда BZ. Вместе с тем постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон сообщил, что ни одна из четырех лабораторий не обнаружила следов BZ на месте инцидента.