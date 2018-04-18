09:26 18.04.2018 | Политика | Новости
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В Госдепе США в повестке дня неизменно остаются санкции против РФ

Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что введение новых санкций против России остается в повестке дня Соединенных Штатов Америки.

В Госдепе США в повестке дня неизменно остаются санкции против РФ

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Как утверждает Нойерт, сейчас американское правительство рассматривает вопрос введения дополнительных санкций против России.

Ранее в Госдепе объявили о санкциях против российских олигархов. Известно, что в списке были две компании российских олигархов, которые участвовали в продаже оборудования и материалов в Сирию, включая некоторые компоненты для системы С-400.

"Санкции не убраны со стола. Я хочу прояснить это. На данный момент нам просто еще нечего объявлять", - добавила Ноейрт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", замглава МИД РФ Сергей Рябков заявил, чт США объявили о новых санкциях против российских бизнесменов и представителей власти. Поэтому, в Москве не будут затягивать с вопросом принятия ответных мер на американские санкции и требует эффективных перемен и действий.


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