14:24 18.04.2018 | Политика | Новости
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Президент США подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном

Глава американского государства Дональд Трамп признался, что он накануне встрчался с кандидатом на пост госсекретаря США Майком Помпео, а также с главой Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. 

Президент США подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном

Об этом стало известно из микрооблога президента в Twitter.

Как сообщил лидер страны США, встреча прошла очень гладко, после которой у сторон сложились хорошие отношения.

"Сейчас разрабатываются детали cаммита. Денуклеаризация станет отличным достижением для всего мира и для Северной Кореи!" – написал Трамп в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели рабочую встречу. Президент спортивной федерации поблагодарил северокорейского лидера за участие корейских спортсменов в Олимпийских играх, а также поприветствовал шаги страны, которые направлены на деэскалацию напряженности на полуострове.


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