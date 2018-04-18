Президент США подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном

Об этом стало известно из микрооблога президента в Twitter.

Как сообщил лидер страны США, встреча прошла очень гладко, после которой у сторон сложились хорошие отношения.

"Сейчас разрабатываются детали cаммита. Денуклеаризация станет отличным достижением для всего мира и для Северной Кореи!" – написал Трамп в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели рабочую встречу. Президент спортивной федерации поблагодарил северокорейского лидера за участие корейских спортсменов в Олимпийских играх, а также поприветствовал шаги страны, которые направлены на деэскалацию напряженности на полуострове.